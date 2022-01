Airitaly, lavoratori e sindacati in piazza a Roma: “Sono stata assistente di volo per 30 anni. Ora mi ritrovo a casa con un mutuo e due figli” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si Sono radunati nella centrale piazza Santi Apostoli a Roma i lavoratori di Air Italy che dal primo gennaio hanno perso il lavoro. Uomini e donne che non potranno più godere della Cassa integrazione e che ora chiedono al Governo di prendere provvedimenti per salvare l’azienda. “Qualcuno ha barattato il nostro futuro, ma abbiamo ottenuto solo le lettere di licenziamento”, ha sottolineato il rappresentante sindacale della FILT Cgil, Gianluca Griffo. “A maggio ci sarà un nuovo bando e le parti dovrebbero incontrarsi. È importante coinvolgere i lavoratori”, rimarca Massimiliano Marchese della Ugl Trasporti. Nel corso della manifestazione i lavoratori hanno provato a dar fuoco alle divise, non riuscendoci per l’intervento delle forze dell’ordine. “Il nostro lavoro è andato in fumo come le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Siradunati nella centraleSanti Apostoli adi Air Italy che dal primo gennaio hanno perso il lavoro. Uomini e donne che non potranno più godere della Cassa integrazione e che ora chiedono al Governo di prendere provvedimenti per salvare l’azienda. “Qualcuno ha barattato il nostro futuro, ma abbiamo ottenuto solo le lettere di licenziamento”, ha sottolineato il rappresentante sindacale della FILT Cgil, Gianluca Griffo. “A maggio ci sarà un nuovo bando e le parti dovrebbero incontrarsi. È importante coinvolgere i”, rimarca Massimiliano Marchese della Ugl Trasporti. Nel corso della manifestazione ihanno provato a dar fuoco alle divise, non riuscendoci per l’intervento delle forze dell’ordine. “Il nostro lavoro è andato in fumo come le ...

