Sassuolo | Kyriakopoulos | «Tante assenze | ma dobbiamo vincere»

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Georgios, difensore del, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Genoa: le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Georgiosha parlato prima di-Genoa. SITUAZIONE COVID – «Situazione brutta, abbiamo notato le squadre che hanno tanti positivi. Non piace a nessuno, oggi ci mancano tanti giocatori ma oggi faremo il massimo per la vittoria». GENOA – «E’ l’occasione giusta, il Genoa è una buona squadra madimostrare che siamo meglio di loro. La vittoria è impor». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

KongPronos : #SerieA ???? 16h30 Sassuolo - Genoa : Berardi ou Raspadori @1,72 - 1,5% Raspadori 1ere MT @5,8 - 0,2% Raspadori 2 MT… - saulniggez : Djuricic è il peggiore da prendere del Sassuolo preferirei consigli e kyriakopoulos piuttosto che quel cesso -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Kyriakopoulos

TUTTO mercato WEB

- Genoa, le formazioni ufficiali(4 - 2 - 3 - 1) : Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori,; Defrel Allenatore : Dionisi. ...Tudor Le formazioni ufficiali di- Genoa (live alle 16.30)(4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori,; Defrel.Genoa costretto a fare risultato in chiave salvezza. Shevchenko si affida a Ekuban in coppia con Destro. Molti assenti nel Sassuolo che deve riscattare la pesante sconfitta contro il Bologna. Non ci s ...Sassuolo e Genoa, nonostante i casi Covid-19 che hanno colpito le due società, specie i neroverdi, sono pronte a sfidarsi per il primo match del 2022, con fischio d'inizio alle 16:30. La squadra di Di ...