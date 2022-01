Riparte la Serie A: sei partite e nuovi orari (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Serie A Riparte. Lo fa nella maniera peggiore, falcidiata dall’emergenza Coronavirus, con regole stabilite all’ultimo secondo – e valide a questo punto dal prossimo turno di campionato – e con soltanto sei partite che si potranno disputare. Il tutto a meno di nuove positività nella giornata di oggi che portino le Asl a bloccare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 gennaio 2022) La. Lo fa nella maniera peggiore, falcidiata dall’emergenza Coronavirus, con regole stabilite all’ultimo secondo – e valide a questo punto dal prossimo turno di campionato – e con soltanto seiche si potranno disputare. Il tutto a meno di nuove positività nella giornata di oggi che portino le Asl a bloccare L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Riparte la Serie A: sei partite e nuovi orari: La Serie A riparte. Lo fa nella maniera peggior… - tozzo82 : RT @lucapagni: Bollettino #Milan (si riparte) Campionato falsato: o giocano tutti come possono o non gioca nessuno Ma non si può perché la… - CalcioFinanza : Riparte la #SerieA: in programma sei partite e nuovi orari di gioco - auro_milan : RT @lucapagni: Bollettino #Milan (si riparte) Campionato falsato: o giocano tutti come possono o non gioca nessuno Ma non si può perché la… - ziobra2482 : RT @FIPIC: ?????? | ?????????? ?? ?? ?????????? ?? ???? ?????????? ?????? ???? ?????????? ?????? ???????? Dopo 56 giorni di stop, riparte la #SerieAFipic. Al via anche il campion… -