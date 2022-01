Oro: prezzo spot in calo a 1,808 dollari l'oncia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le notizie in arrivo ieri sera dai verbali della Fed con la possibilità, paventata da alcuni membri, di un rialzo dei tassi anticipato e più veloce del previsto, pesano sulle quotazioni dell'oro. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le notizie in arrivo ieri sera dai verbali della Fed con la possibilità, paventata da alcuni membri, di un rialzo dei tassi anticipato e più veloce del previsto, pesano sulle quotazioni dell'oro. Il ...

Advertising

fisco24_info : Oro: prezzo spot in calo a 1,808 dollari l'oncia: Pesa la possibilità di un rialzo anticipato dei tassi Usa - Cr1pT0Mon3y : @caneroop l'oro fisico è difficile da reperire e detenere. Informatevi di più su #Bitcoin . Nel mondo crypto inoltr… - liliaragnar : RT @SADIComic: @drsmoda @PStewed @liliaragnar @PaolaSimonin Un ETC a replica fisica è praticamente come detenere lingotti d'oro. Oro che x… - SADIComic : @drsmoda @PStewed @liliaragnar @PaolaSimonin Un ETC a replica fisica è praticamente come detenere lingotti d'oro. O… - cryptonews_IT : Secondo Goldman Sachs, il prezzo di bitcoin di 100.000 USD potrebbe diventare realtà, se continua a prendere quote… -