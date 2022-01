Nicolas Cage | un cavallo di nome Rain Man ha provato a ucciderlo sul set

(Di giovedì 6 gennaio 2022)ha raccontato che undiMan hasul set del nuovo film in cui ha recitato. UndiMan haa uccidere. Sì, sembrerebbe la trama di uno dei numerosi b-movie ai quali il protagonista de Il mistero dei templari presta sempre più spesso il suo volto. Eppure... è realtà!è stato tra i protagonisti della Actors Roundtable organizzata annualmente da The Hollywood Reporter e ha deliziato gli spettatori con una perla. Alla presenza di Andrew Garfield, Peter Dinklage, Simon Rex e Jonathan Majors,ha raccontato: "Il ...

