Napoli | un calciatore torna in aeroporto a Torino | il motivo

In onda su Radio Kiss Kiss Napoli con Valter De Maggio è intervenuto Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione della SSC Napoli, insieme al direttore dell'ASL Napoli 2 Antonio D'Amore. Lombardo ha confermato le voci relative all'esito dubbio del tampone di Elijf Elmas, che, secondo quanto sostenuto, è stato portato all'aeroporto Le Caselle per un nuovo controllo. A seguire le sue parole. Elmas Napoli (Getty Images) "Il giocatore ha effettuato tre tamponi, dall'esito negativo, uno in Macedonia e due in Italia prima di partire. La positività di questa mattina è probabilmente legata ad una forma residuale in laringe, che è stata evidenziata dal test come lieve positività, ma che non è in alcun modo contagiosa". La tesi sostenuta è stata confermata anche dal dottor D'Amore.

