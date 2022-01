Milan-Roma, Mancini espulso: salterà la Juventus (Di giovedì 6 gennaio 2022) Brutta perdita per José Mourinho, che dovrà fare a meno di un affidabile titolare contro la Juventus. In pieno recupero è stato infatti espulso Gianluca Mancini e dunque la Roma perde una delle pedine chiave contro i bianconeri. Neppure il difensore, dunque, sarà a disposizione del tecnico portoghese per la sfida contro i bianconeri, così come Karsdorp che è stato espulso prima e che non giocherà a destra. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Brutta perdita per José Mourinho, che dovrà fare a meno di un affidabile titolare contro la. In pieno recupero è stato infattiGianlucae dunque laperde una delle pedine chiave contro i bianconeri. Neppure il difensore, dunque, sarà a disposizione del tecnico portoghese per la sfida contro i bianconeri, così come Karsdorp che è statoprima e che non giocherà a destra. SportFace.

