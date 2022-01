Matano e Branchetti, è scontro su un ospite: cos’è successo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tensione alle stelle tra Alberto Matano e la sua diretta competitor. Nel pomeriggio del 5 gennaio il volto di Rai Uno ha accusato i colleghi di Pomeriggio Cinque di un vero e proprio “furto in diretta”, incolpando Simona Branchetti e i suoi collaboratori di aver sottratto alla sua inviata Sebastiano Visintin, marito di una donna scomparsa a Trieste, collegato in quel momento con La Vita in Diretta. Durante l’intervista Rai con l’uomo, la voce dell’inviata di Canale Cinque ha invaso il campo sonoro della Rai, costretta a battere in ritirata e chiudere così il collegamento. La furia di Matano contro Pomeriggio Cinque Sebastiano Visintin aveva da poco appreso del ritrovamento di un cadavere che poteva essere quello della moglie, Liliana Resinovich, quando si è ritrovato oggetto di contesa tra i due contenitori pomeridiani. La Vita in ... Leggi su dilei (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tensione alle stelle tra Albertoe la sua diretta competitor. Nel pomeriggio del 5 gennaio il volto di Rai Uno ha accusato i colleghi di Pomeriggio Cinque di un vero e proprio “furto in diretta”, incolpando Simonae i suoi collaboratori di aver sottratto alla sua inviata Sebastiano Visintin, marito di una donna scomparsa a Trieste, collegato in quel momento con La Vita in Diretta. Durante l’intervista Rai con l’uomo, la voce dell’inviata di Canale Cinque ha invaso il campo sonoro della Rai, costretta a battere in ritirata e chiudere così il collegamento. La furia dicontro Pomeriggio Cinque Sebastiano Visintin aveva da poco appreso del ritrovamento di un cadavere che poteva essere quello della moglie, Liliana Resinovich, quando si è ritrovato oggetto di contesa tra i due contenitori pomeridiani. La Vita in ...

