Juve-Napoli, la buffonata si deve fare. Spunta una indiscrezione (Di giovedì 6 gennaio 2022) Juve-Napoli, si gioca o no? filtra una indiscrezione legata alla decisione dell'ASl per la sfida dello scorso anno. Continua a crescere il numero di casi positivi al Covid-19 nelle venti squadre di Serie A. Molte le gare non disputate oggi, quella più a rischio è la sfida tra Juventus e Napoli. Azzurri rimaneggiati da una serie infinita di positivi, ma la cosa non sembra importare a nessuno. La FIGC con una nota pilatesca cerca di ridimensionare il potere delle ASL, mentre l'ASL di Torino gioca a ping pong con le direttive. Una situazione che definirla "Kafkiana" è davvero riduttivo. Se è vero che lo spettacolo deve continuare, bisogna garantire i diritti tv, è anche vero che la pandemia sta mettendo in ginocchio l'Italia. Siamo certi che a parti inverse le ASL e i giornali ...

AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - sechesi : Stagione 20/21: il fantasmagorico protocollo della @SerieA viene definito e annunciato il 2 ottobre (a campionato g… - mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - Zanna731 : RT @theboss_1908: Invece di menare il torrone all'Inter che oggi avrebbe solo avuto vantaggi nel giocare, perché nn parlate dell'ASL di Tor… - demelza72 : Ma la partita Juve Napoli si fa? -