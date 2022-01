Il Verona ufficializza i nomi dei 10 positivi | il comunicato

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Per questioni di privacy ilnon aveva reso noti idei giocatori risultatial Covid. Poco dopo averle formazioni ufficiali del match contro lo Spezia però i gialloblù hanno pubblicato una nota con idei dieci calciatori attualmente in isolamento, cui vanno aggiunti tre membri dello staff. Di seguito il: “HellasFC comunica che i calciatori attualmenteal COVID-19 sono Lorenzo Montipò, Alessandro Berardi, Giangiacomo Magnani, Mert Çetin, Diego Coppola, Marco Davide Faraoni, Gianluca Frabotta, Matteo Cancellieri, Daniel Bessa e Antonino Ragusa, tutti regolarmente vaccinati e in isolamento domiciliare, al pari di tre componenti dello staff, risultati anch’essi ...

