Draghi pronto a chiudere gli stadi se non saranno rispettate le regole, il calcio sotto osservazione (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Governo dà l'ultimatum al calcio: o si rispettano le regole, negli stadi, o si torna alle porte chiuse. Il Corriere dello Sport racconta la giornata di ieri, vissuta nelle stanze delle istituzioni, governative e calcistiche. "Un ultimo appello per le società di calcio e per i loro tifosi: serve responsabilità totale, altrimenti il Governo reagirà con la misura paventata – ma non approvata – che ieri ha spaventato un po' tutti, cioè gli stadi nuovamente a porte chiuse. Oggi le telecamere inquadreranno gli spalti riempiti a un massimo del 50% (decisione presa il 29 dicembre) e bisognerà sperare che dappertutto si rispettino le regole, cioè mascherina FFP2 ben indossata e disposizione a scacchiera sui seggiolini, occupando un posto sì e un posto no. Il premier Draghi ...

