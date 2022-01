Direttore ASL Torino: “Ci sono ancora tamponi in corso, stiamo valutando se si può giocare” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nel corso di Radio Goal con Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il Direttore dell’ASL Torino Carlo Picco. Ecco le sue parole. “Ci sono le condizioni per giocare? Il tema riguarda il provvedimento originale. Quelli delle ASL di Napoli, pienamente leciti, prevedevano che ci fosse un focolaio ma hanno ritenuto di dare determinate indicazioni. Però anche la nostra ASL sta facendo delle valutazioni, ci sono ancora tamponi in corso. Il caso positivo dovrà essere isolato: ora ci sono confronti tecnici con il nostro dipartimento. FOTO: Imago Lobotka, Rrahmani e Zielinski in quarantena: possono scendere in campo secondo protocollo? Io posso rispondere come addetto ai lavori: c’è ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Neldi Radio Goal con Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto ildell’ASLCarlo Picco. Ecco le sue parole. “Cile condizioni per? Il tema riguarda il provvedimento originale. Quelli delle ASL di Napoli, pienamente leciti, prevedevano che ci fosse un focolaio ma hanno ritenuto di dare determinate indicazioni. Però anche la nostra ASL sta facendo delle valutazioni, ciin. Il caso positivo dovrà essere isolato: ora ciconfronti tecnici con il nostro dipartimento. FOTO: Imago Lobotka, Rrahmani e Zielinski in quarantena: posscendere in campo secondo protocollo? Io posso rispondere come addetto ai lavori: c’è ...

