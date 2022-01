Davanti a Draghi Due che nostalgia di Draghi Uno (Di giovedì 6 gennaio 2022) Draghi non fa più Draghi, ha spiegato su Huffpost Alessandro De Angelis. Chissà, forse non fa il Draghi che molti di noi avevano sperato che fosse. Il Draghi Uno era apparso più risoluto e capace di domare l’asilo infantile dei partiti che lo sostengono, sulla spinta della legittimazione della chiamata presidenziale che aveva moltiplicato la già indubbia autorevolezza di una personalità outstanding. Ma se il Draghi Due comincia a rimanere invischiato in faticose negoziazioni verso il peggio è perché, come ha spiegato in modo convincente il vicedirettore di Huffpost, ha accettato di entrare nel “Great Game quirinalizio”. E se ha accettato di farlo, è perché forse non ha mai percepito come una missione incondizionata e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022)non fa più, ha spiegato su Huffpost Alessandro De Angelis. Chissà, forse non fa ilche molti di noi avevano sperato che fosse. IlUno era apparso più risoluto e capace di domare l’asilo infantile dei partiti che lo sostengono, sulla spinta della legittimazione della chiamata presidenziale che aveva moltiplicato la già indubbia autorevolezza di una personalità outstanding. Ma se ilDue comincia a rimanere invischiato in faticose negoziazioni verso il peggio è perché, come ha spiegato in modo convincente il vicedirettore di Huffpost, ha accettato di entrare nel “Great Game quirinalizio”. E se ha accettato di farlo, è perché forse non ha mai percepito come una missione incondizionata e ...

