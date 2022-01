Dakar | quarta tappa quad | Giroud vince e diventa il nuovo leader | Copetti condannato dal ricalcolo dei tempi

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Giornata perfetta per Alexandrechela quintadellae si porta al comando della classifica generale. Il francese di Yamaha regala spettacolo tra le dune di Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita che sarà uno dei snodi più importanti di questo evento.(Yamaha Racing) è stato il protagonista assoluto della prima parte della frazione odierna. Il transalpino ha preceduto al 120° chilometro il polacco Kamil Winsniewski (Orlen Team) ed il brasiliano Marcelo Medeiro (Team Marcelo Medeiros), rispettivamente secondo e terzo a +10.00 ed a +12.34. Distacco pesante dopo i primi 100 chilometri per ildella classifica generale Pablo(Del Amo Motorsports), quinto all’intertempo con 17 minuti dalla testa della ...

Petrucci sta davvero stupendo in questa: nellatappa era arrivato terzo, poi retrocesso di una posizione. E se non fosse stato per il guasto nella seconda giornata ora potrebbe avere ...Nella giornata di ieri Danilo Petrucci aveva gioito a metà: il ternano della Ktm aveva chiuso latappa dellacon uno splendido terzo podio, conquistando quindi il suo primo podio. Podio, però, presto sfumato a causa di una penalizzazione per eccesso di velocità in una zona ad ...Giornata perfetta per Alexandre Giroud che vince la quinta tappa della Dakar e si porta al comando della classifica generale. Il francese di Yamaha regala spettacolo tra le dune di Riyadh, capitale de ...Nella giornata di ieri Danilo Petrucci aveva gioito a metà: il ternano della Ktm aveva chiuso la quarta tappa della Dakar con uno splendido terzo podio, conquistando quindi il suo primo podio. Podio, ...