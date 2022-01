Criptovaluta, il 2022 inizia male per Bitcoin (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nuovo crollo di Bitcoin che nelle ultime 24 ore ha perso l’8% scivolando sotto i 43 mila dollari, annullando quindi tutti i guadagni registrati da settembre 2021. La flessione della madre delle criptovalute – attualmente scambiata a 42.992 dollari – trascina le altre, con Ethereum che perde il 10% a 3.400 dollari, Binance Coin il 9% a 466 dollari, Solana il 12% a 148 dollari. La capitalizzazione di Bitcoin scivola così a 813 miliardi di dollari, quelle di tutte le criptovalute a 2.040 miliardi di dollari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nuovo crollo diche nelle ultime 24 ore ha perso l’8% scivolando sotto i 43 mila dollari, annullando quindi tutti i guadagni registrati da settembre 2021. La flessione della madre delle criptovalute – attualmente scambiata a 42.992 dollari – trascina le altre, con Ethereum che perde il 10% a 3.400 dollari, Binance Coin il 9% a 466 dollari, Solana il 12% a 148 dollari. La capitalizzazione discivola così a 813 miliardi di dollari, quelle di tutte le criptovalute a 2.040 miliardi di dollari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Criptovaluta il Borse, la Befana spazza via il Toro e la salita dei tassi Usa s'avvicina Si sgonfia la propensione al rischio ed a farne le spese è il bitcoin, ieri in calo del 5,7%, stamattina la più trattata criptovaluta segna un ribasso dell'1% a 43.111 dollari. ITALIA, SALE L'...

Goldman Sachs, Bitcoin può raggiungere i 100.000 dollari entro i 2026 ... co - fondatore della piattaforma Nexo, ha infatti affermato di prevedere che la criptovaluta possa ... non possiamo non sottolineare come l'avvio del 2022 sia stato piuttosto ribassista per il mercato ...

Shiba Inu, cos'è e come funziona il meme-token che spopola tra le criptovalute