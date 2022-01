(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ildell’e della Ricerca, in vista della ripresa delle attività, ha inviato a tutti gli atenei unain merito allo svolgimento delle prossime prove,dieddi profitto. L'articolo .

Advertising

MediasetTgcom24 : Dl Covid, obbligo vaccinale per tutto il personale dell'università #Covid - eErgaOmnes : RT @ozymand87647780: @alexbarbera lavoro nell'università, ho fatto il booster, uso sempre la mascherina e mi sono preso il covid. ah, sinto… - orizzontescuola : Covid, le Università potranno organizzare esami e sedute di laurea a distanza. Nota Ministero - sabahelher : Per esempio che fine ha fatto la bellissima scoperta di #vaccinooraleantiCovid dell’università #Federico2 Napoli???… - ultimenews24 : Con l'aumetare dei contagi Covid, dovuti alla variante Omicron, torna la possibilità di esami e laurea a distanza.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Università

A gennaio e febbraio, alla luce dell'aumento dei contagi da, in via del tutto eccezionale e laddove non sia possibile garantire la presenza, lepotranno prevedere lo svolgimento con ...... farmacista, collaboratore dell'di Chieti ed esperto nello studio della caduta dei ... Quarantena, regole cambiate/ Circolare del Ministero: "5 categorie di contatti" Labrozzi conclude ...