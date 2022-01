Covid | Israele | ' da mezzanotte niente più Paesi rossi'

(Di giovedì 6 gennaio 2022) "Dalladi oggi per quanto ci riguarda non ci sono più '' ": lo ha annunciato ai media locali il direttore del ministero della sanità israeliano Nachman Ash. Si riferiva alla ...

Gerusalemme, 06 gen 16:23 - A partire da mezzanotte insarà revocata qualsiasi restrizione di viaggio da e per il Paese. Lo ha reso noto il direttore del ministero...Si riferiva alla grande diffusione registrata ormai indalla variant Omicron. "Il tasso R di contagio - ha spiegato - è giunto a 2. Ieri abbiamo avuto 16 mila contagi, fra tre giorni saranno ...(ANSAmed) - TEL AVIV, 06 GEN - "Dalla mezzanotte di oggi per quanto ci riguarda non ci sono più 'Paesi rossi' ": lo ha annunciato ai media locali il direttore del ministero della sanità israeliano Nac ...I vaccini contro il coronavirus sono impiegati da ormai un anno e hanno contribuito a salvare milioni di vite, evitando che persone a rischio e con altri problemi di salute sviluppassero forme gravi d ...