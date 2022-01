Covid | bollettino oggi 6 gennaio 2022 | i dati delle Regioni

(Di giovedì 6 gennaio 2022) il di. IVeneto Nuovo recorddi contagi giornalieri da coronavirus in Veneto, con 18.129 casi in 24 ore, che portano il totaleinfezioni da inizio pandemia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - SkyTG24 : Si è concluso dopo due ore il #Cdm sulle nuove misure anti-#Covid - SkyTG24 : #Covid, news. Da Cdm sì all'unanimità a decreto: arriva obbligo vaccinale per over 50. LIVE - AlqamahPost : Covid, bollettino settimanale: nuovo picco di contagi, ma è boom di ... - - leggoit : Covid Italia, il bollettino di oggi giovedì 6 gennaio 2022: nuovi contagi e morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Sky Tg24

Ilregionale segnala anche 14 decessi, con il totale delle vittime che sale a 12.487. Numeri in aumento anche per gli attuali positivi, che sono 151.214, 14.491 in più di ieri. ...vaccinioggi 6 gennaio/ 113.5 milioni di dosi somministrateAltre tre persone sono morte, in provincia di Agrigento, a causa del Covid 19. A renderlo noto è stata l’Azienda sanitaria provinciale, con il bollettino che viene diffuso ogni giorno da quando è scop ...Prosegue in Sardegna il preoccupante incremento di nuovi positivi al Covid-19. Nel bollettino odierno diramato dall’Unità di crisi della Regione si registrano due vittime e ulteriori 1.296 casi confer ...