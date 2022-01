Covid | 5558 nuovi casi 226 nel tarantino

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Sonodiregistrati in Puglia, su un totale di 75641 tamponi. I decessi registrati oggi sono 8. Dopo i quasi mille contagi di ieri, oggi in provincia di Taranto se ne contano 226. Nelle altre province la situazione è la seguente: Provincia di Bari: 2.333Provincia di Bat: 634Provincia di Brindisi: 568Provincia di Foggia: 642Provincia di Lecce: 1.022 Attualmente i positivi in totale sono 45648, di cui 384 ricoverati in area non critica e 38 in terapia intensiva. Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments! first appeared on Tarantini Time.