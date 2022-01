Conte prova a ricompattare il M5S. Sul Colle si gioca la sua leadership. L’idea di una donna capo dello Stato non convince tutti. Le alternative: conferma dell’attuale presidente o Draghi (Di giovedì 6 gennaio 2022) La risposta è arrivata a distanza di 24 ore. Dopo che ieri la riunione dei senatori pentastellati si è espressa a favore di un nuovo settennato di Sergio Mattarella al Quirinale (nonostante il presidente uscente abbia più volte fatto intendere di non essere interessato), Giuseppe Conte ha precisato innanzitutto di non sentirsi “sconfessato”. E ha poi rinviato ogni discussione al confronto che ci sarà tra tutti i parlamentari in sede congiunta la prossima settimana: “Ne parleremo in assemblea congiunta la settimana prossima e chi ha intenzione di parlare, parlerà la prossima. Anticipazioni sui nomi non hanno molto senso, fermo restando in tutto questo che il presidente Mattarella gode dell’unanime considerato non solo della mia persona ma dell’intero Movimento 5 stelle, ma nomi in questo momento non se ne fanno”, ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 gennaio 2022) La risposta è arrivata a distanza di 24 ore. Dopo che ieri la riunione dei senatori pentastellati si è espressa a favore di un nuovo settennato di Sergio Mattarella al Quirinale (nonostante iluscente abbia più volte fatto intendere di non essere interessato), Giuseppeha precisato innanzitutto di non sentirsi “sconfessato”. E ha poi rinviato ogni discussione al confronto che ci sarà trai parlamentari in sede congiunta la prossima settimana: “Ne parleremo in assemblea congiunta la settimana prossima e chi ha intenzione di parlare, parlerà la prossima. Anticipazioni sui nomi non hanno molto senso, fermo restando in tutto questo che ilMattarella gode dell’unanime considerato non solo della mia persona ma dell’intero Movimento 5 stelle, ma nomi in questo momento non se ne fanno”, ha ...

Advertising

the_highsparrow : RT @frncsc_cnt: @the_highsparrow @ilsabino1994 Concordo con Federico. Non mi interessa il confronto Draghi-Conte in sé, ma esso è l'unico m… - frncsc_cnt : @the_highsparrow @ilsabino1994 Concordo con Federico. Non mi interessa il confronto Draghi-Conte in sé, ma esso è l… - maxgreco : RT @bkfrwnklin: @PoliticaPerJedi Fino a prova contraria 1) Conte ci metteva la faccia 2) il governo conte attuava provvedimenti che metteva… - bkfrwnklin : @PoliticaPerJedi Fino a prova contraria 1) Conte ci metteva la faccia 2) il governo conte attuava provvedimenti che… - serieAnews_com : ?? #Chelsea, #Lukaku torna in campo contro #Conte ?? Non segna ma #Tuchel promuove la sua prova -

Ultime Notizie dalla rete : Conte prova Renzi "Chi vuole Draghi al Colle costruisca il Governo del dopo" ...giorno sono stato fiero di aver combattuto con gli amici di Italia viva per mandare a casa Conte e ... Se abbandona il rancore e prova a fare politica sa dove trovarci. Quanto a Dario, è un ...

Renzi 'Chi vuole Draghi al Colle costruisca il Governo del dopo' ...giorno sono stato fiero di aver combattuto con gli amici di Italia viva per mandare a casa Conte e ... Se abbandona il rancore e prova a fare politica sa dove trovarci. Quanto a Dario, è un ...

Quirinale, Conte prova a placare i 5S: “Non possiamo spaccarci” Il Fatto Quotidiano Renzi "Chi vuole Draghi al Colle costruisca il Governo del dopo" ROMA (ITALPRESS) - "I cittadini si aspettano di vaccinarsi velocemente e di convivere con il virus come siamo destinati a fare. Il quorum al primo scrutinio é a ...

Soldi e scambio: Conte prova il colpo in casa Juventus Paratici e Antonio Conte all'assalto del giocatore bocciato da Allegri. Ecco l'offerta sul tavolo della Juventus ...

...giorno sono stato fiero di aver combattuto con gli amici di Italia viva per mandare a casae ... Se abbandona il rancore ea fare politica sa dove trovarci. Quanto a Dario, è un ......giorno sono stato fiero di aver combattuto con gli amici di Italia viva per mandare a casae ... Se abbandona il rancore ea fare politica sa dove trovarci. Quanto a Dario, è un ...ROMA (ITALPRESS) - "I cittadini si aspettano di vaccinarsi velocemente e di convivere con il virus come siamo destinati a fare. Il quorum al primo scrutinio é a ...Paratici e Antonio Conte all'assalto del giocatore bocciato da Allegri. Ecco l'offerta sul tavolo della Juventus ...