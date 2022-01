Brufoli e punti neri: stravaganti modi per coprirli. Con i beauty patches (Di giovedì 6 gennaio 2022) Quattro secoli fa, dame e signore erano solite coprire Brufoli, punti neri e imperfezioni della loro pelle. Con modi del tutto stravaganti e divertenti. Con quelli che già allora, si chiamavano beauty patches. Piccoli adesivi dalla forme più varie che venivano applicati sul volto, proprio sopra l’imperfezione da nascondere. A indicarci questa originale e super attuale abitudine di bellezza, è un dipinto che sta facendo il pieno di like sui social. Da Twitter a Instagram, Allegorical Painting of Two Ladies (wearing beauty patches), è postato e ripostato. Creato nel 1650, è di scuola inglese. E non possiamo fare a meno di osservarlo… Lo potete vedere meglio qui sotto… Leggi su amica (Di giovedì 6 gennaio 2022) Quattro secoli fa, dame e signore erano solite copriree imperfezioni della loro pelle. Condel tuttoe divertenti. Con quelli che già allora, si chiamavano. Piccoli adesivi dalla forme più varie che venivano applicati sul volto, proprio sopra l’imperfezione da nascondere. A indicarci questa originale e super attuale abitudine di bellezza, è un dipinto che sta facendo il pieno di like sui social. Da Twitter a Instagram, Allegorical Painting of Two Ladies (wearing), è postato e ripostato. Creato nel 1650, è di scuola inglese. E non possiamo fare a meno di osservarlo… Lo potete vedere meglio qui sotto…

Advertising

damadacompagnia : Cercasi modo per non spremersi brufoli e punti neri (il mio cervello non capisce che la situazione peggiora di brutto) - sheeeranvoice : @havestrenght li trovo veramente inutili e ho sentito questo parere da molti... oltre ad usare un tonico all’acido… - attyyyy00 : RT @NinaViolaM: Così piena di tutti i discorsi sui corpi femminili,la cellulite,la pancia,i peli,i brufoli,le rughe,i punti neri,troppo tru… - NinaViolaM : Così piena di tutti i discorsi sui corpi femminili,la cellulite,la pancia,i peli,i brufoli,le rughe,i punti neri,tr… - vampifregna : quelle volte che sono stata truccata su qualche set mi hanno detto le mua che ho una belle pelle, poi mi guardo all… -