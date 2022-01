Barça | che fatica! Vince così in casa di una squadra di terza serie

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Nella gara dei sedicesimi di finale di Copa del Rey, il Barcellona supera a fatica in trasferta il Linares per 2 - 1. In gol Hugo Diaz, Dembele e Jutgla. Guarda gli highlights del match

Advertising

romeoagresti : Contatto tra #Morata e il #Barça, con Xavi che apprezza lo spagnolo. Blaugrana disposti a parlare con la #Juventus… - romeoagresti : #DeLigt: da ambienti vicini alla #Juventus smentiscono che esista una clausola rescissoria pro Barça // De Ligt: so… - romeoagresti : Il sì di #Morata al #Barça è totale: 18 mesi di contratto garantiti. La palla passa ora alla #Juve che, ovviamente,… - Beverari_M : @JimmyMcGill70 Per cui inchiappetteranno quelli che piangono il morto e poi si fanno le foto con le ferrari e sulla barca... ci sta... - Meebbasta : @RandyRichardsPH @L_I_Official96 @perchetendenza Quando tutto questo finirà, la cosa più dura da fare, sarà cercare… -

Ultime Notizie dalla rete : Barça che

La Repubblica

Nella gara dei sedicesimi di finale di Copa del Rey, il Barcellona supera a fatica in trasferta il Linares per 2 - 1. In gol Hugo Diaz, Dembele e Jutgla. Guarda gli highlights del match... Federico Prato , delineando il quadro di una giustizia ormai rassegnata, a causa di mancanza di organiciinfluiscono in modo pesante sui tempi della prescrizione. "In questo modo la giustizia ...