Atalanta-Torino rinvio: la gara non si gioca a causa dei positivi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Oggi 6 Gennaio 2022 nello Stadio Gewiss alle ore 16:30 si doveva disputare la gara Atalanta-Torino ma a causa delle positività di alcuni giocatori del Torino la Asl di competenza ha richiesto il fermo di tutta la squadra e il rinvio della gara. La squadra di Gasperini ha invece seguito il regolamento e si è presentata allo Stadio non trovando ovviamente nessun avversario. Il recupero della gara al momento è avvolta nel mister, anche perchè ci sono anche le coppe Europee di mezzo. Si comincia a parlare del metà di Gennaio, ma sia per il Torino che per la Dea anche la prossima gara in calendario è in forte dubbio.

