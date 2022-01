Antonio Cassano ricoverato per complicazioni del covid

Advertising

ladyonorato : Basta che uno finisca in ospedale per Covid ed automaticamente diventa un #novax, anche se poi si scopre che era va… - fanpage : Antonio Cassano è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova a causa delle complicazioni provocate dal… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Antonio #Cassano é ricoverato presso il reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Geno… - giulia1042010 : RT @AuroraLittleSun: Nancy Brilli è vaccinata, ha preso il Covid e dichiara di star malissimo tanto da correre in ospedale. Antonio Cassano… - LadyDeeks : RT @AuroraLittleSun: Nancy Brilli è vaccinata, ha preso il Covid e dichiara di star malissimo tanto da correre in ospedale. Antonio Cassano… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Cassano

positivo al covid e ricoverato in ospedale per un principio di polmonite. 'Tutto a posto, due giorni di ricovero per fare accertamenti. Sto bene, domani si torna a casa', dice l'ex ...Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 5 Gennaio 2022 GENOVA -in lotta con il Covid. Le sue condizioni sono buone e non destano preoccupazione ma per sicurezza l'ex calciatore di Roma, Sampdoria e Nazionale è stato ricoverato nel reparto malattie ...Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre di Milan ed Inter, ha avuto un problema non da poco. Andiamo a vedere di cosa si tratta.A riportarlo è Genova Today che però aggiunge anche che adesso le sue condizioni non preoccupano. L'ex fantasista dell'Inter, dopo aver contratto il Covid-19 a fine dicembre, è stato ricoverato in osp ...