Ansia nel Napoli per due possibili nuovi positivi (Di giovedì 6 gennaio 2022) . Uno sarebbe recidivo. Il primo giro di tamponi avrebbe evidenziato altri due contagiati nel gruppo squadra (staff compreso). Scenario che, se confermato, potrebbe cambiare il quadro relativo a Juventus-Napoli, come anticipato al Napolista dal direttore dell’Asl di Torino. La situazione è in evoluzione. Aspettiamo l’ufficialità, ma pare che il focolaio del Napoli non si sia estinto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) . Uno sarebbe recidivo. Il primo giro di tamponi avrebbe evidenziato altri due contagiati nel gruppo squadra (staff compreso). Scenario che, se confermato, potrebbe cambiare il quadro relativo a Juventus-, come anticipato alsta dal direttore dell’Asl di Torino. La situazione è in evoluzione. Aspettiamo l’ufficialità, ma pare che il focolaio delnon si sia estinto. L'articolo ilsta.

