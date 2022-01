Acquarica-Presicce | malore in pista di pattinaggio sul ghiaccio | morto 59enne Viveva in Basilicata | era tornato in Salento per le feste

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Eraindalla, con la famiglia, per le vacanze. Era salentino di origine. E con la famiglia ieri è andato in posta disul, addel Capo-. Colto da unilsul colpo. Inutili i tentativi, sia pure tempestivi, di rianimarlo. Accaduto in presenza di varie persone fra cui bambini. (foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia) L'articoloindisul in ...