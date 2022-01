Visto respinto, Djokovic non può entrare in Australia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo le polemiche scaturite dall’esenzione che gli consentirebbe di prendere parte agli Australian Open, nuovi grattacapi per il tennista Novak Djokovic. L’atleta si era imbarcato per raggiungere il Paese dove avrebbe dovuto partecipare al torneo, ma una volta giunto nel continente oceanico, secondo quanto riportato dai media Australiani, non gli è stato accettato il Visto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo le polemiche scaturite dall’esenzione che gli consentirebbe di prendere parte aglin Open, nuovi grattacapi per il tennista Novak. L’atleta si era imbarcato per raggiungere il Paese dove avrebbe dovuto partecipare al torneo, ma una volta giunto nel continente oceanico, secondo quanto riportato dai mediani, non gli è stato accettato ilL'articolo

