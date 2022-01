Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)DEL 5 GENNAIOORE 9.05 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SPOSTAMENTI MINIMI IN QUESTE ORE. IL TRAFFICO INFATTI E’ SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA. NON CI SONO INFATTI CRITICITA’ DA SEGNALARE. RISOLTO L’INCIDENTE CHE CREAVA DISAGI SULLA REGIONALE 155 DI FIUGGI, NEL TERRITORIO DI ALATRI, IN PROVINCIA DI FROSINONE PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA CANALE NELLE DUE DIREZIONI QUALCHE RALLENTAMENTO IN QUESTO CASO PER LAVORI SULLA CASSIA TRA CAPRANICA E SUTRI. E’ ATTIVO UN CANTIERE AL KM 53+000 CIRCA. PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO QUINDI AL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTATA L’ALTA VELOCITA’NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA A TRA PRIVERNO E SEZZENO. I ...