Ultime Notizie Roma del 05-01-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco in studio in Italia ci sono 189109 nuovi casi di coronavirus a fronte di milione 94255 tamponi effettuati nelle24 ore sono stati registrati altri 230 decessi Per un totale da inizio pandemia che arriva 100 38276 in terapia intensiva sono ricoverati in 1428 pazienti mentre i guariti sono 33037 un tasso di positività al 17,3% governo si prepara a provare le nuove norme per contenere i contagi da coronavirus della cabina di regia emersa l’ipotesi dell’obbligo vaccinale per gli over 50 misura che provvede L’opposizione Movimento 5 Stelle mentre la lega si è detta favorevole anche salutato per la vaccinazione obbligatoria per over 65 attualmente in corso l’incontro tra governo e regioni a seguire il Consiglio dei Ministri emi sembra il 3 gennaio sono cresciuti del 86% in ...