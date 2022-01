UFFICIALE – Hellas Verona, c’è l’ok dell’ASL: squadra in partenza per La Spezia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Hellas Verona in partenza per La Spezia, ha avuto l'ok dell'ASL di riferimento nonostante i 10 positivi nel gruppo. Domani giocheranno regolarmente L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 5 gennaio 2022)inper La, ha avuto l'ok dell'ASL di riferimento nonostante i 10 positivi nel gruppo. Domani giocheranno regolarmente L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Jessica90651842 : RT @toselluc: Ufficiale: Hellas Verona in partenza per Spezia anche con 10 positivi (di cui 8 giocatori). Non interviene l'ASL del Veneto. - Max26542755 : RT @toselluc: Ufficiale: Hellas Verona in partenza per Spezia anche con 10 positivi (di cui 8 giocatori). Non interviene l'ASL del Veneto. - Nico_Ballabio10 : RT @toselluc: Ufficiale: Hellas Verona in partenza per Spezia anche con 10 positivi (di cui 8 giocatori). Non interviene l'ASL del Veneto. - stemelini14 : RT @toselluc: Ufficiale: Hellas Verona in partenza per Spezia anche con 10 positivi (di cui 8 giocatori). Non interviene l'ASL del Veneto. - 6_rollo : RT @toselluc: Ufficiale: Hellas Verona in partenza per Spezia anche con 10 positivi (di cui 8 giocatori). Non interviene l'ASL del Veneto. -