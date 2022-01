Udinese, l'Asl blocca la squadra in partenza per Firenze (Di mercoledì 5 gennaio 2022) UDINE - Un'altra partita dopo Atalanta - Torino , non si giocherà. Fiorentina - Udinese sarà con probabilità rinviata, dopo che l' Asl friulana ha bloccato l' Udinese . Questa la nota del club ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) UDINE - Un'altra partita dopo Atalanta - Torino , non si giocherà. Fiorentina -sarà con probabilità rinviata, dopo che l' Asl friulana hato l'. Questa la nota del club ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE, ASL DISPONE DIVIETO SPORT SQUADRA FINO AL 9 GENNAIO Squadra bloccata per sfide contro Fi… - sportface2016 : +++#Udinese, la #Asl mette in quarantena tutta la squadra per cinque giorni: salta #FiorentinaUdinese+++ #SerieA - sportface2016 : #Udinese, cancellato il volo delle 18 per Firenze in attesa di una comunicazione dell’Asl - fedecaccy : RT @NinoVolpe: Quindi mentre i contagi in #SerieATIM si avvicinano ai 100 e le varie #ASL bloccano #Bologna #Udinese #Torino #Salernitana e… - NinoVolpe : Quindi mentre i contagi in #SerieATIM si avvicinano ai 100 e le varie #ASL bloccano #Bologna #Udinese #Torino… -