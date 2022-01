Troppi positivi, saltano quattro gare in Serie A (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Saranno quattro le gare di Serie A che non si disputeranno domani per via di interventi delle Asl, mentre la Lega non ha disposto alcun rinvio. La prima gara in ordine di tempo a saltare è stata Salernitana-Venezia, con i padroni di casa decimati dal Covid con 9 positivi e 10 calciatori in quarantena. Surreale la situazione che vede Colantuono con solo quattro giocatori della prima squadra disponibili. Nulla da fare nemmeno per il Torino (avrebbe dovuto sfidare l'Atalanta), che ha otto positivi e che è stata fermata in blocco per cinque giorni. Bloccata anche l'Udinese che non partirà alla volta di Firenze per il match contro i viola in programma domani alle 20.45: “L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – SarannolediA che non si disputeranno domani per via di interventi delle Asl, mentre la Lega non ha disposto alcun rinvio. La prima gara in ordine di tempo a saltare è stata Salernitana-Venezia, con i padroni di casa decimati dal Covid con 9e 10 calciatori in quarantena. Surreale la situazione che vede Colantuono con sologiocatori della prima squadra disponibili. Nulla da fare nemmeno per il Torino (avrebbe dovuto sfidare l'Atalanta), che ha ottoe che è stata fermata in blocco per cinque giorni. Bloccata anche l'Udinese che non partirà alla volta di Firenze per il match contro i viola in programma domani alle 20.45: “L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando ...

