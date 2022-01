Tennis: direttore Australian Open, 'nessun trattamento di favore per Djokovic' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Melbourne, 5 gen. - (Adnkronos) - "Djokovic non ha avuto nessun trattamento di favore. Se ha ottenuto l'esenzione medica per partecipare è perché ne ha diritto". Il direttore dell'Australian Open Craig Tiley nega un trattamento di favore nei confronti di Novak Djokovic per poter partecipare al primo Grande Slam dell'anno, dove ha vinto 9 volte e dove è campione in carica, e difende il procedimento messo a punto per valutare le richieste di esenzione. "Lo so che molte persone sono spiazzate dal vedere Novak in Australia viste le sue dichiarazioni sul tema delle vaccinazioni negli ultimi due anni -aggiunge Tiley-. Tuttavia, sta a lui decidere se spiegare o no pubblicamente la sua condizione e la ragione per cui ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Melbourne, 5 gen. - (Adnkronos) - "non ha avutodi. Se ha ottenuto l'esenzione medica per partecipare è perché ne ha diritto". Ildell'Craig Tiley nega undinei confronti di Novakper poter partecipare al primo Grande Slam dell'anno, dove ha vinto 9 volte e dove è campione in carica, e difende il procedimento messo a punto per valutare le richieste di esenzione. "Lo so che molte persone sono spiazzate dal vedere Novak in Australia viste le sue dichiarazioni sul tema delle vaccinazioni negli ultimi due anni -aggiunge Tiley-. Tuttavia, sta a lui decidere se spiegare o no pubblicamente la sua condizione e la ragione per cui ha ...

