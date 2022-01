Spezia-Hellas Verona, Thiago Motta: “Mi da fiducia vedere la squadra cresciuta come col Napoli” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro l’Hellas Verona di domani. Ecco le sue parole: “Ho trovato la squadra molto bene, i giocatori a disposizione si sono allenati benissimo. Chi è pronto per domani mi rende contento e ho fiducia per una bella prestazione. Io sono concentrato sul mio lavoro, per fare il meglio possibile per avanzare e continuare sulla linea tracciata da inizio stagione, con gli obiettivi della società. Ho visto i giocatori motivati, preparati, con voglia di dimostrare e li ho visti molto bene. Mancano i positivi al Covid, ma gli altri li ho visti al 100%, lavorando molto bene e pronti per la prossima partita. Sono una persona che vive il momento, che cerca di dare il massimo ogni giorno. Ci sono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tecnico dello, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro l’di domani. Ecco le sue parole: “Ho trovato lamolto bene, i giocatori a disposizione si sono allenati benissimo. Chi è pronto per domani mi rende contento e hoper una bella prestazione. Io sono concentrato sul mio lavoro, per fare il meglio possibile per avanzare e continuare sulla linea tracciata da inizio stagione, con gli obiettivi della società. Ho visto i giocatori motivati, preparati, con voglia di dimostrare e li ho visti molto bene. Mancano i positivi al Covid, ma gli altri li ho visti al 100%, lavorando molto bene e pronti per la prossima partita. Sono una persona che vive il momento, che cerca di dare il massimo ogni giorno. Ci sono ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A HELLAS VERONA, NESSUN INTERVENTO DA ASL VENETO Squadra regolarmente in viaggio per La Spezia… - DiMarzio : #SerieA | @HellasVeronaFC in viaggio: la gara contro lo @acspezia si giocherà - enrick81 : @AgoCannella @famigliasimpson @Matt85Mortal @Tvottiano @ZeusMega @napoliforever89 @misterf_tweets @OltreTv… - ciccicocco72 : Hellas Verona in partenza per LaSpezia … la differenza come tra partita Iva e RDC … #LaspeziaHellasVerona si gioca… - Indo39646107 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A HELLAS VERONA, NESSUN INTERVENTO DA ASL VENETO Squadra regolarmente in viaggio per La Spezia #SkySport #Sky… -