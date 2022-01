Spal, contro il Benevento con un nuovo allenatore? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Spal è pronta alla rivoluzione. La formazione di Ferrara, avversaria del Benevento domenica 16 gennaio, starebbe valutando un avvicendamento in panchina. contro la Strega, dunque, potrebbe non esserci Josep Clotet a guidare la formazione del presidente Joe Tacopina. Le recenti sconfitte con Brescia e Frosinone avrebbero fatto sollevare dei dubbi sul tecnico spagnolo, che oggi potrebbe pagare a caro prezzo con l’esonero. Il destino dell’allenatore si deciderà nel vertice societario in programma quest’oggi, ma, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe già il nome del possibile successore. In caso di separazione con Clotet, la Spal sarebbe pronta a virare su Roberto Venturato. L’ex tecnico del Cittadella potrebbe dunque ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Laè pronta alla rivoluzione. La formazione di Ferrara, avversaria deldomenica 16 gennaio, starebbe valutando un avvicendamento in panchina.la Strega, dunque, potrebbe non esserci Josep Clotet a guidare la formazione del presidente Joe Tacopina. Le recenti sconfitte con Brescia e Frosinone avrebbero fatto sollevare dei dubbi sul tecnico spagnolo, che oggi potrebbe pagare a caro prezzo con l’esonero. Il destino dell’si deciderà nel vertice societario in programma quest’oggi, ma, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe già il nome del possibile successore. In caso di separazione con Clotet, lasarebbe pronta a virare su Roberto Venturato. L’ex tecnico del Cittadella potrebbe dunque ...

