Sony - La Vision-S diventa Suv | ecco la 02 - VIDEO

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Larafforza la propria posizione in ambito automotive e presenta a sorpresa al Ces di Las Vegas la concept-S 02. Si tratta della variante Suv della-S 01 vista all'edizione 2020 dell'evento americano ed è la conferma che il gigante nipponico ha avviato una nuova fase del suo progetto. NasceMobility per debuttare sul mercato. Ne è ulteriormente dimostrazione la conferma della nascita della diMobility nel corso del 2022, che avrà il compito di valutare l'ingresso del marchio sul mercato dell'auto. LaMobility non si limiterà però all'automotive, perché lavorerà anche nel mondo della robotica seguendo il progetto Aibo e in quello della mobilità alternativa con i droni del progetto Airpeak. Suv elettrica a sette posti. La ...

Tra le novità di Sony anche un nuovo prototipo di veicolo elettrico, Vision-S, e l'annuncio della creazione di una nuova filiale, chiamata Sony Mobility, attraverso cui "esplorare la possibilità di ... Vision S 02 Nel dettaglio la nuova Vision S 02 è lunga 4,9 metri, larga 1,93 m, alta 1,65 m e con un passo di 3,03 metri che anticipa un generoso spazio a bordo per i sette occupanti. ... Il marchio giapponese ha svelato al Ces di Las Vegas il suo secondo modello: per ora si tratta solo di un prototipo, ma non è da escludere una produzione in serie ...