Si va verso l'obbligo di vaccino per gli over 50: Pd, Fi e Iv favorevoli mentre Lega e M5s... (Di mercoledì 5 gennaio 2022) in discussione al Consiglio dei Ministri la possibilità di inserire l'obbligo vaccinale per gli over 50: per chi lavora sarà necessario il Super Green Pass, che si ottiene con vaccino o la guarigione ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 gennaio 2022) in discussione al Consiglio dei Ministri la possibilità di inserire l'vaccinale per gli50: per chi lavora sarà necessario il Super Green Pass, che si ottiene cono la guarigione ...

Advertising

repubblica : Cabina di regia, verso obbligo vaccinale per over 50 e Super Green Pass per andare in banca, da parrucchiere ed est… - petergomezblog : Caos misure, trattativa nel governo: verso l’obbligo vaccinale per over 50. Ipotesi Super Green pass per andare in… - Agenzia_Ansa : Covid: oggi il Consiglio dei ministri sulle nuove misure, verso l'obbligo di vaccino per gli over 60 #ANSA - Traiano73 : RT @giubileif: Si va verso l’obbligo vaccinale per andare dal parrucchiere, dall’estetista e in banca, prossimo passo quale sarà? Vietare s… - LucaCellamare : RT @giubileif: Si va verso l’obbligo vaccinale per andare dal parrucchiere, dall’estetista e in banca, prossimo passo quale sarà? Vietare s… -