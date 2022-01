Sampdoria, possibile scambio Verre-Man con il Parma (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Sampdoria segue Man del Parma e sul piatto potrebbe mettere il centrocampista Valerio Verre La Sampdoria avrebbe messo nel mirino Man del Parma. D’Aversa lo ha già allenato nella scorsa stagione proprio tra i ducali. Il rumeno è scontento e le parole dell’Agente Becali hanno di fatto scavato un solco profondo tra Parma e Man. Il giocatore era stato pagato a gennaio scorso una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Tanto per lasciarlo partire a meno. Ecco dunque che la trattiva con i blucerchiati si potrebbe aprire con uno scambio inserendo nella trattativa Verre, in uscita dalla Sampdoria. Iachini lo ha già avuto a Palermo e potrebbe essere un valore aggiunto per i crociati per la risalita verso la promozione in A. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lasegue Man dele sul piatto potrebbe mettere il centrocampista ValerioLaavrebbe messo nel mirino Man del. D’Aversa lo ha già allenato nella scorsa stagione proprio tra i ducali. Il rumeno è scontento e le parole dell’Agente Becali hanno di fatto scavato un solco profondo trae Man. Il giocatore era stato pagato a gennaio scorso una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Tanto per lasciarlo partire a meno. Ecco dunque che la trattiva con i blucerchiati si potrebbe aprire con unoinserendo nella trattativa, in uscita dalla. Iachini lo ha già avuto a Palermo e potrebbe essere un valore aggiunto per i crociati per la risalita verso la promozione in A. L'articolo proviene ...

