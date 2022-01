Rivive in teatro il mito dei “Soliti Ignoti”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Monica De Santis “Femmina piccante, pigghiala per amante. Femmina cuciniera, pigghiala per mugliera!”, “Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi! Voi, al massimo… potete andare a lavorare!”, “Peppe, ma dove vai… dove vai? Peppe, ma ti fanno lavorare, sai!” Per gli amanti dei film di?Totò, di Gassman e Mastroianni non sarà difficile riconoscere in queste tre frasi, i personaggi di Tiberio, Ferribotte, Peppe e Capannelle, quattro dei protagonisti dello scalcagnato gruppo di ladri che tenta, senza riuscirci, un colpo ad un banco dei pegni romano. Stiamo parlando della banda de “I”, il caposaldo della commedia all’italiana, firmato Mario Monicelli, candidato all’Oscar nel 1959, vincitore di due Nastri d’Argento ed inserito nella lista dei 100 film italiani da salvare. Ora il film che sancì l’esordio ufficiale ...