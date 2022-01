Perché è sciocco boicottare la statua dedicata a Gualberta Alaida Beccari, a Prato della Valle (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Davvero qualcuno può sentirsi offeso, o oltraggiato, o diminuito, se insieme alle 78 statue che ornano quella meraviglia architettonica che è piazza Prato della Valle a Padova, venga inserita quella di Gualberta Alaida Beccari, la prima donna laureata all’Università di Padova? Ci sono due piedistalli vuoti, accanto a quelli tutti dedicati a uomini illustri e meritevoli dell’omaggio universale. Senza alterare la fisionomia della piazza, senza cancellare alcunché come invece accade con furia culturalmente criminale in tanti luoghi del mondo violentati dalla nuova ondata di intollerantismo oscurantista, si farebbe invece un’opera di ripristino culturale aggiungendo (non cancellando, aggiungendo) una statua dedicata a una donna di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Davvero qualcuno può sentirsi offeso, o oltraggiato, o diminuito, se insieme alle 78 statue che ornano quella meraviglia architettonica che è piazzaa Padova, venga inserita quella di, la prima donna laureata all’Università di Padova? Ci sono due piedistalli vuoti, accanto a quelli tutti dedicati a uomini illustri e meritevoli dell’omaggio universale. Senza alterare la fisionomiapiazza, senza cancellare alcunché come invece accade con furia culturalmente criminale in tanti luoghi del mondo violentati dalla nuova ondata di intollerantismo oscurantista, si farebbe invece un’opera di ripristino culturale aggiungendo (non cancellando, aggiungendo) unaa una donna di ...

jeanroquentin : Non capiscono che aggiungere è il contrario di cancellare. Capiscono poco, con una statua in più potrebbero capire… - maurovalenza : Aggiungere è il contrario di cancellare. Una semplice frase sulla quale dovremmo tutti meditare. E non solo a Prato…

Perché è sciocco boicottare la statua dedicata a Gualberta Alaida Beccari, a Prato della Valle L'HuffPost