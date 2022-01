NJPW | SHO si vendica su YOH e l’House Of Terror trionfa a Wrestle Kingdom

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un weekend da incorniciare, quello di EVIL che, dopo aver strappato il titolo NEVER dalle mani dell’ex-campione Tomohiro Ishii, difende con successo i NEVER Openweight 6-Man Tag Team Champoionships detenuti insieme a Yujiro Takahashi e SHO, il quale schiena l’ex-tag team partner YOH, che proprio ieri l’ha battuto nell’opener della Night 1 di. EVIL è il re della “Never Division” il match, non particolarmente entusiasmante, non regala alcuna sorpresa confermandoOfcome la detentrice dei titoli trio della categoria NEVER. Dopo alcune sequenze relativamente lente, è dunqueOf, grazie alle solite scorrettezze, a difendere i titoli che stretti tengono alle vite.