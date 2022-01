Negli ospedali di 13 regioni cresce il tasso di occupazione dei posti letto Covid. I livelli più critici in Valle d’Aosta, Calabria e Liguria. Ricoveri in terapia intensiva in aumento in altre 6 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto nei reparti ospedalieri, rilevato dal monitoraggio dell’Agenas, sale al 20% e, nelle ultime 24 ore, cresce in 13 regioni, raggiungendo livelli più critici in Valle d’Aosta (47%), Calabria (32%), Liguria (31%) e Umbria (con +3% raggiunge il 27%). A crescere sono anche: Abruzzo (al 16%), Campania (19%), Emilia Romagna (18%), Lazio(20%), Lombardia (22%), Piemonte (24%), Puglia (12%), Sicilia (24%), Toscana (16%). Stabili oltre soglia del 15% dell’occupazione di posti letto per malati Covid: Basilicata (20%), Friuli (24%), Marche ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) A livello nazionale ildidinei repartieri, rilevato dal monitoraggio dell’Agenas, sale al 20% e, nelle ultime 24 ore,in 13, raggiungendopiùin(47%),(32%),(31%) e Umbria (con +3% raggiunge il 27%). Are sono anche: Abruzzo (al 16%), Campania (19%), Emilia Romagna (18%), Lazio(20%), Lombardia (22%), Piemonte (24%), Puglia (12%), Sicilia (24%), Toscana (16%). Stabili oltre soglia del 15% dell’diper malati: Basilicata (20%), Friuli (24%), Marche ...

