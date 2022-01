Napoli, lo strano arresto di Yevhen Lavrenchuk: ecco come stanno le cose (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un caso di cronaca accaduto in questi giorni a Napoli rischia di diventare un caso diplomatico di grandi proporzioni: parliamo dell’arresto di Yevhen Lavrenchuk L’artista direttore del Teatro Polacco di Mosca è stato arresto il 17 dicembre all’Aeroporto di Capodichino Lo scorso 17 dicembre all’Aeroporto Internazionale di Capodichino a Napoli è accaduto un fatto di cronaca che, nei prossimi giorni, rischia di diventare una vero e propripo caso diplomatico. —>>> Leggi anche: Michail Gorbaciov, che fine ha fatto l’ultimo presidente dell’U Parliamo dell’arresto di Yevhen Lavrenchuk attualre direttore del Teatro Polacco di Mosca, già candidato al Premio Nazionale Shevchenko e rettore della Prima Scuola ucraina di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un caso di cronaca accaduto in questi giorni arischia di diventare un caso diplomatico di grandi proporzioni: parliamo dell’diL’artista direttore del Teatro Polacco di Mosca è statoil 17 dicembre all’Aeroporto di Capodichino Lo scorso 17 dicembre all’Aeroporto Internazionale di Capodichino aè accaduto un fatto di cronaca che, nei prossimi giorni, rischia di diventare una vero e propripo caso diplomatico. —>>> Leggi anche: Michail Gorbaciov, che fine ha fatto l’ultimo presidente dell’U Parliamo dell’diattualre direttore del Teatro Polacco di Mosca, già candidato al Premio Nazionale Shevchenko e rettore della Prima Scuola ucraina di ...

Advertising

RwondoNaples : Che poi chi ha un po'di cervello questa cosa l'ha capita da varie occasioni. A Napoli è tutto strano quando a Barce… - alessioviola1 : @tackleduro Strano.... Solo a Napoli succede.. - underoostom : quindi è vero, insigne ha firmato con il toronto.. un po’ mi spiace, perché lo adoro e l’ho sempre visto con la mag… - Amaro37396696 : @CorSport @CorSport mah! l’ASL di Napoli gli ha permesso di viaggiare fino a Roma per firmare un contratto? ?? strano!?? - AleGobbo87 : RT @JPeppp: Strano che l'ASL napoletana non abbia ancora bloccato la trasferta del Napoli a Torino, forse per farla più pulita stanno aspet… -