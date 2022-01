Michelle Obama appare in una puntata di “Black-ish”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) E secomparisse in una serie TV? Non è un’ipotesi, ma una certezza. L’ex First Lady degli Stati Uniti d’America si è unita – seppur brevemente – al cast di-ish, una sitcom giunta ormai all’ottava stagione e che, per la première, ha voluto a cena proprio la moglie di Barack. L’episodio … L'articolo proviene da Velvet Gossip.