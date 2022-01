LIVE – Sci alpino, slalom maschile Zagabria 2022: GARA CANCELLATA (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La diretta testuale dello slalom maschile di Zagabria 2022, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Dopo lo slalom femminile di ieri, che ha visto la vittoria di Vlhova davanti a Shiffrin, è il momento di inaugurare il nuovo anno anche per gli uomini. Appuntamento alle ore 15.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 18.40. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 START LIST slalom Zagabria 2022 LE MOTIVAZIONI DELLA CANCELLAZIONE 15:25 – Amiche ed amici di Sportface.it, lo slalom speciale maschile di Zagabria, terza prova stagionale nella specialità per la Coppa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La diretta testuale dellodi, valida per la Coppa del Mondo 2021/di sci. Dopo lofemminile di ieri, che ha visto la vittoria di Vlhova davanti a Shiffrin, è il momento di inaugurare il nuovo anno anche per gli uomini. Appuntamento alle ore 15.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 18.40. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINOSTART LISTLE MOTIVAZIONI DELLA CANCELLAZIONE 15:25 – Amiche ed amici di Sportface.it, lospecialedi, terza prova stagionale nella specialità per la Coppa ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2022 in DIRETTA: Alex Vinatzer insegue il podio, Sala mina vagante - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: LIVE slalom femminile Zagabria, il ritorno di Shiffrin, duello con Vlhova - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Zagabria in DIRETTA: Petra Vlhova cala il poker! Seconda Shiffrin ottima al rientro. A… - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom speciale #Zagabria 2022, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Zagabria in DIRETTA: rientra Shiffrin ed è subito sfida con Vlhova. Via alle 12.30 -… -