L’Atletico Madrid all’assalto | i colchoneros vogliono un titolarissimo del Napoli!

Come riporta il portale spagnolo AS, L'Atletico Madrid sarebbe molto interessato a Giovanni Di Lorenzo. Il terzino del Napoli è un obiettivo dei colchoneros già dall'estate ma in questo momento la società madrilena è alla forte ricerca di un laterale destro: Kieran Trippier, infatti, attualmente il terzino destro titolare, pare essere prossimo al trasferimento al Newcastle, e dunque L'Atletico è chiamato a rimpiazzarlo. Ma nella lista per sostituire il terzino inglese ci sono anche altri nomi, tra cui spiccano quelli di Caesar Azpilicueta, Nordi Mukiele e Djibril Sidibé.

