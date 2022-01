La Lega Serie A contro le ASL: pronti ricorsi al TAR su quarantene (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Lega Serie A si prepara allo scontro con le ASL. È questa la posizione che filtra al termine del Consiglio di Lega, riunitosi in serata. Lo riporta l’ANSA. La Lega, infatti, ricorrerà al Tar contro i provvedimenti delle Asl che non terranno conto delle disposizioni sulle quarantene del 30 dicembre scorso. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) LaA si prepara allo scon le ASL. È questa la posizione che filtra al termine del Consiglio di, riunitosi in serata. Lo riporta l’ANSA. La, infatti, ricorrerà al Tari provvedimenti delle Asl che non terranno conto delle disposizioni sulledel 30 dicembre scorso. L'articolo

