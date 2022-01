Juventus Napoli | De Laurentiis chiede il rinvio | le ultime

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - GiovaAlbanese : ?? Si ferma anche #Bonucci: affaticamento alla coscia sinistra, ma esami al J Medical hanno escluso lesioni. Sarà mo… - juventusfc : #TrainingCenter | Due giorni alla ripresa del campionato! ?? ?? - Davide37880415 : @realpeppons @AndreCardi @mastelli93 @Enzobruno9 @AssetAsteria @MMoretti24 #PronoTwitter14 Bologna-Inter 0-2 Sampd… - MondoBN : JUVE-NAPOLI, De Laurentiis chiede il rinvio -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

... mentre in casa Inter c'è anche Dzeko, oltre Cordaz e Satriano, tra i positivi, così come nellaci sono Pinsoglio e Arthur. In precedenza era risultato positivo Osimhen del, ma ...Sinisa Mihajlovic e Simone Inzaghi © LaPresseA rischioma non solo, nel programma della giornata di campionato che si svolgerà domani. Numerose le situazioni da monitorare con ...Focolai Covid in diverse squadre di Serie A, ma la Lega non accenna a voler rinviare partite per non sconvolgere il calendario.Da lunedì 3 gennaio 2022 sono in vendita i biglietti per Juventus-Napoli, 20esima giornata di Serie A in programma giovedì 6 gennaio 2022 alle ore 20:45 allo Juventus Stadium di Torino. La vendita dei ...