Insigne sceglie i soldi, a luglio va al Toronto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Contratto da 5 anni per 11,5 milioni più 4,5 di bonus. All'Inter un altro colpo a parametro zero: Onana ha già sostenuto le visite di MATTIA TODISCO Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Contratto da 5 anni per 11,5 milioni più 4,5 di bonus. All'Inter un altro colpo a parametro zero: Onana ha già sostenuto le visite di MATTIA TODISCO

Calciomercato, ore caldissime: l'Inter prende Onana, Insigne prenota un volo per Toronto, Samir sceglie la Premier League Sembra ormai segnato il destino di Lorenzo Insigne lontano da Napoli: tra venerdì e sabato è attesa la firma con il Toronto. Il capitano del Napoli resterà in azzurro fino a giugno e si trasferirà la ...

Zenga su Insigne: «Sfido chiunque a non accettare quei soldi» ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Walter Zenga ha parlato ospite di Sky Sport e ha detto la sua su Insigne e la firma per il Toronto Walter Zenga, ospite a Sky Sport, ha parlato della sc ...

