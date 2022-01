Insigne e ‘la casetta in Canadà’: il capitano e quella fascia calpestata (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Se solo Insigne avesse pensato a quella maglia gettata a terra nell’infausta notte di Napoli-Athletic Bilbao. Se solo avesse pensato a come il popolo azzurro sia stato subito in grado di andare oltre, di voltare pagina, di cancellare un gesto che da queste parti somiglia a una piccola scomunica. Se solo, al momento di tirare fuori lo spumante per brindare al ricco contratto che lo porterà a vivere da nababbo dall’altra parte dell’oceano, Insigne avesse ripercorso alcune delle tappe del suo passato partenopeo, forse lo avrebbe capito che firmare a due giorni dalla sfida con la Juventus sarebbe stato come rigettarla a terra, quella maglia. E calpestarla. Gli hanno perdonato tutto, i tifosi del Napoli. Aveva 23 anni quella calda notte, era un ragazzino, rispose ai ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Se soloavesse pensato amaglia gettata a terra nell’infausta notte di Napoli-Athletic Bilbao. Se solo avesse pensato a come il popolo azzurro sia stato subito in grado di andare oltre, di voltare pagina, di cancellare un gesto che da queste parti somiglia a una piccola scomunica. Se solo, al momento di tirare fuori lo spumante per brindare al ricco contratto che lo porterà a vivere da nababbo dall’altra parte dell’oceano,avesse ripercorso alcune delle tappe del suo passato partenopeo, forse lo avrebbe capito che firmare a due giorni dalla sfida con la Juventus sarebbe stato come rigettarla a terra,maglia. E calpestarla. Gli hanno perdonato tutto, i tifosi del Napoli. Aveva 23 annicalda notte, era un ragazzino, rispose ai ...

